Президент Польши заявил о необходимости заставить Россию «умолять о переговорах»

Дуда: Нужно добиться того, чтобы Путин умолял Украину и союзников о переговорах

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что нужно добиться того, чтобы российский лидер Владимир Путин «умолял Украину и ее союзников» сесть за стол переговоров. Об этом сообщает RMF24.

«Следует сделать так, чтобы Путин умолял Украину и ее союзников сесть за стол переговоров», — заявил политик на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Дуда подчеркнул, что не каждое мирное решение конфликта соответствует интересам Украины, Польши и некоторых других стран Европейского союза. По мнению польского лидера, необходимо принять план, который будет гарантировать мир на Украине, обеспечивать ее суверенитет, а также уважение Россией международного права.

Ранее президент Польши Анджей Дуда допустил отправку военных на Украину. Он подчеркнул, что пока таких дискуссий в стране не ведется, но добавил, что для него приоритетом является безопасность Польши. По его мнению, важнейшим вопросом при прекращении огня на Украине будет защита восточного фланга НАТО от «потенциальной российской агрессии».