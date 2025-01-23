Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:23, 23 января 2025Бывший СССР

Продвижение ВС России под Красноармейском описали фразой «прут дальше»

Офицер ВСУ Алекс: ВС России перешли железную дорогу под Покровском и прут дальше
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России перешли железную дорогу под Красноармейском (украинское название города — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР) и «прут дальше». Об этом пишет офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс в своем Telegram-канале.

«Перешли уже давно через железную дорогу между Котлиным и Удачным и прут дальше», — подчеркнул украинский военный.

Алекс описал продвижение ВС России к юго-западу от Покровска и указал на быстрые темпы продвижения. По словам офицера ВСУ, российские военные «просто зачищают и перебегают» крупные поля и посадки на данном участке фронта. Он отметил, что FPV-дроны ВС России долетают до населенного пункта Сергеевка в трех километрах от границы ДНР и Днепропетровской области.

Ранее ВС России поразили место дислокации бойцов ВСУ у Славянска в ДНР. Российские военные ударили по району сосредоточения 18-й отдельной бригады Национальной гвардии Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле отреагировали на озвученные Трампом потери СССР во Второй мировой войне

      Восхитившийся идеями Гитлера афроамериканец устроил стрельбу в школе

      Песков прокомментировал статус Армении в ОДКБ

      Российский военный пытался пронести боевую гранату в аэропорт и попался

      Пойманные ФСБ в российском городе поставщики мефедрона получили по 15 лет колонии

      Умар Нурмагомедов показал рентген сломанной руки после операции

      В Кремле анонсировали важный международный телефонный разговор Путина

      Чиновники и госкомпании резко нарастили закупки автомобилей Lada

      Украинцы попытались взорвать наряд полиции во время вызова

      Военкор показал удар «Искандера» по командному пункту ВСУ в Сумской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше