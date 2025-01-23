Офицер ВСУ Алекс: ВС России перешли железную дорогу под Покровском и прут дальше

Вооруженные силы (ВС) России перешли железную дорогу под Красноармейском (украинское название города — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР) и «прут дальше». Об этом пишет офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс в своем Telegram-канале.

«Перешли уже давно через железную дорогу между Котлиным и Удачным и прут дальше», — подчеркнул украинский военный.

Алекс описал продвижение ВС России к юго-западу от Покровска и указал на быстрые темпы продвижения. По словам офицера ВСУ, российские военные «просто зачищают и перебегают» крупные поля и посадки на данном участке фронта. Он отметил, что FPV-дроны ВС России долетают до населенного пункта Сергеевка в трех километрах от границы ДНР и Днепропетровской области.

Ранее ВС России поразили место дислокации бойцов ВСУ у Славянска в ДНР. Российские военные ударили по району сосредоточения 18-й отдельной бригады Национальной гвардии Украины.