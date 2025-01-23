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11:53, 23 января 2025Бывший СССР

Российские военные поразили район сосредоточения бойцов ВСУ у Славянска

ВС России поразили район сосредоточения бойцов ВСУ у Славянска в ДНР
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные поразили район сосредоточения бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Славянска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны» («РВ»).

«Разведчики Южной группировки войск выявили и вместе с ракетчиками оперативно нанесли множественные ракетные удары боеприпасами с кассетной боевой частью по району сосредоточения 18 отдельной бригады Нацгвардии Украины», — говорится в публикации.

В результате Вооруженные силы (ВС) России вывели из строя 28 единиц техники ВСУ. Потери украинской армии также составили десятки солдат.

Ранее стало известно о продвижении российских военных у Великой Новоселки в ДНР. По данным украинского аналитического проекта DeepState, почти весь населенный пункт находится либо в серой зоне, либо под контролем ВС России.

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