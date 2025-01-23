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12:35, 23 января 2025Забота о себе

Психиатр указал на первые и чаще всего игнорируемые признаки слабоумия

Психиатр Амен: Депрессия и раздражительность могут говорить о деменции
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pikselstock / Shutterstock / Fotodom

У слабоумия есть несколько признаков, которые легко пропустить, рассказал психиатр Дэниел Амен. На первые и чаще всего игнорируемые симптомы этого когнитивного расстройства он указал в социальной сети TikTok, пишет Daily Mail.

По словам Амена, о деменции может говорить внезапно развившаяся депрессия. «Депрессия удваивает риск болезни Альцгеймера у женщин и в четыре раза увеличивает риск у мужчин», — подчеркнул он. Трудности, связанные с ухудшением когнитивных способностей, могут привести к чувству глубокой печали или безнадежности, а вызывающе слабоумие болезни могут повредить части мозга, отвечающие за эмоции и поведение, объяснил он.

Другим начальным признаком деменции Амен назвал заметное снижение способности запоминать что-либо. «80 процентов людей, которые говорят, что их память хуже, чем 10 лет назад, имеют 80-процентную вероятность того, что она продолжит ухудшаться», — предупредил он. По мере прогрессирования заболевания симптомы усугубляются и становятся более очевидными: они могут включать усиление спутанности сознания и изменения поведения.

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Наконец, еще один ранний тревожный сигнал деменции, по мнению доктора Амена, — это «недальновидность и импульсивность», к примеру, принятие неверных финансовых решений или участие в ненужных спорах.

Ранее специалист по тренировкам мозга Алена Сорокина подсказала упражнение для тренировки памяти. Эксперт предложила по дороге на работу или на прогулке замечать и запоминать, сколько встретилось человек в красной шапке (синей куртке, желтом пуховике), и стараться не сбиваться со счета.

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