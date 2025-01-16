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19:35, 16 января 2025Забота о себе

Россиян научили забавному упражнению для тренировки памяти

Эксперт Сорокина: Для тренировки мозга можно по пути на работу считать шапки
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Артем Пряхин / Коммерсантъ

Чтобы мозг не дряхлел без нагрузки, ему важно предлагать новые и необычные задания, считает специалист по тренировкам мозга Алена Сорокина. Забавному упражнению для тренировки памяти она научила россиян в беседе с aif.ru.

Сорокина предложила по дороге на работу или на прогулку замечать и запоминать, сколько встретилось человек в красной шапке (синей куртке, желтом пуховике), и стараться не сбиваться со счета. «Придя на работу (домой), вспомните это число. Упражнение тренирует избирательность внимания: совершая свой обычный путь, из огромного количест­ва данных вы фокусируетесь на тех, которые актуальны для вашей задачи», — объяснила эксперт.

С помощью такой тренировки, по словам Сорокиной, можно обеспечить «помехоустойчивость» мозга и держать в тонусе рабочую память.

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