Рухнули акции знаменитого бренда спортивной одежды

FT: Puma столкнулась с падением акций и снижением прибыли

Акции всемирно известного бренда спортивной одежды упали на 14 процентов. Об этом сообщило издание Financial Times.

По его данным, компания не смогла добиться поставленных целей по прибыли и была вынуждена запустить программу сокращения расходов. Чистая прибыль Puma за 2024 год снизилась до 282 миллионов евро по сравнению с 305 миллионами евро годом ранее. Не помогло даже увеличение годового объема продаж на 4,4 процента, или до 8,8 миллиарда евро.

Совсем иные результаты показал крупный конкурент этой компании Adidas, которым в настоящее время управляет бывший гендиректор Puma Бьёрн Гульден. На этой неделе Adidas сообщила о 12-процентном росте выручки до 23,7 миллиарда евро за 2024 год.

Есть прогноз, что скоро о падении выручки сообщит и еще один конкурент Adidas — компания Nike.

Ранее сообщалось, что Nike переживает один из самых тяжелых периодов за последние десятилетия. Ее продажи в первом финансовом квартале минувшего года упали на 10 процентов, до 11,59 миллиарда долларов. Особенно стремительный спад отмечен в Северной Америке, Европе, Африке и на Ближнем Востоке.