У Nike упали продажи, выручка и акции

Bloomberg: продажи Nike в первом финансовом квартале упали на 10 процентов

Компания Nike переживает один из самых тяжелых периодов за последние десятилетия. Об этом сообщило издание Bloomberg.

Продажи этого всемирно известного производителя спортивной одежды и обуви в первом финансовом квартале упали на 10 процентов до 11,59 миллиарда долларов, что оказалось ниже средней оценки аналитиков. Особенно резкий спад наблюдался в Северной Америке, Европе, Африке и на Ближнем Востоке. Продажи в Северной Америке снизились на 11 процентов до 4,8 миллиарда долларов, в то время как в Большом Китае зафиксировано четырехпроцентное падение до 1,6 миллиарда.

Чистая прибыль упала на 28 процентов до 1,1 миллиарда долларов.

Ожидается, что по итогам II квартала выручка уменьшится на восемь-десять процентов. Кроме того, в среду акции компании подешевели на 5,2 процента на премаркете (предторговый период на бирже).

В такой ситуации Nike уже пришлось отозвать ее годовой прогноз продаж.

В настоящее время компания готовится к приходу нового генерального директора Эллиота Хилла. Его предшественник Джон Донахью уходит в отставку после непрекращающегося периода неблагоприятных финансовых показателей. После новостей о предстоящем увольнении Донахью акции Nike подорожали почти на 10 процентов. В июне они упали сразу на 20 процентов, после того как компания объявила о забуксовавшем росте спроса на ее товары.