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11:20, 20 сентября 2024Экономика

Знаменитый производитель одежды и обуви решил уволить гендиректора

FT: генеральный директор Nike Джон Донахью уйдет в отставку
Джон Донахью

Джон Донахью. Фото: Jonas Roosens / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В октябре 2024 года генеральный директор Nike Джон Донахью уйдет в отставку, что станет кульминацией периода неблагоприятных финансовых показателей этого крупнейшего в мире производителя спортивной одежды. Об этом сообщило издание Financial Times.

К руководству компанией вернется Эллиотт Хилл, который прежде занимал пост президента потребительского рынка, но ушел на пенсию еще в 2020 году.

Отмечается, что после новостей о предстоящем увольнении Донахью акции Nike подорожали почти на 10 процентов. В июне они рухнули сразу на 20 процентов, после того как компания объявила о забуксовавшем росте спроса на ее продукцию. Ситуацию объяснили тем, что стратегия, в рамках которой акцент сделали на онлайн-продажах, оказалась чересчур агрессивной.

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В начале 2024 года появилась информация, что Nike собралась уволить больше полутора тысяч сотрудников, рассчитывая таким образом сократить расходы и нарастить инвестиции.

А в конце августа появилась информация о смене руководства еще в одной всемирно известной компании. Речь идет об отставке генерального директора компании Nestle Марка Шнайдера, который разочаровал инвесторов тем, что не смог добиться роста прибыли и довел ситуацию до серьезного падения стоимости акций этого продуктового гиганта.

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