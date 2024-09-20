Знаменитый производитель одежды и обуви решил уволить гендиректора

FT: генеральный директор Nike Джон Донахью уйдет в отставку

В октябре 2024 года генеральный директор Nike Джон Донахью уйдет в отставку, что станет кульминацией периода неблагоприятных финансовых показателей этого крупнейшего в мире производителя спортивной одежды. Об этом сообщило издание Financial Times.

К руководству компанией вернется Эллиотт Хилл, который прежде занимал пост президента потребительского рынка, но ушел на пенсию еще в 2020 году.

Отмечается, что после новостей о предстоящем увольнении Донахью акции Nike подорожали почти на 10 процентов. В июне они рухнули сразу на 20 процентов, после того как компания объявила о забуксовавшем росте спроса на ее продукцию. Ситуацию объяснили тем, что стратегия, в рамках которой акцент сделали на онлайн-продажах, оказалась чересчур агрессивной.

В начале 2024 года появилась информация, что Nike собралась уволить больше полутора тысяч сотрудников, рассчитывая таким образом сократить расходы и нарастить инвестиции.

А в конце августа появилась информация о смене руководства еще в одной всемирно известной компании. Речь идет об отставке генерального директора компании Nestle Марка Шнайдера, который разочаровал инвесторов тем, что не смог добиться роста прибыли и довел ситуацию до серьезного падения стоимости акций этого продуктового гиганта.