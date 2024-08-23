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12:14, 23 августа 2024Экономика

Продуктовый гигант решил уволить гендиректора

FT: гендиректор Nestle увольняется из-за отсутствия прибыли и падения продаж

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Генеральный директор компании Nestle Марк Шнайдер уходит в отставку, а его место займет Лоран Фрейше, который прежде руководил бизнесом этой корпорации в Латинской Америке. Об этом сообщило издание Financial Times.

Одной из возможных причин отставки Шнайдера могли быть неудачи, с которыми столкнулся продуктовый гигант в последнее время. Отсутствие прибыли разочаровало инвесторов и ударило по стоимости акций, которые за год подешевели на 14 процентов. Кроме того, в конце 2023 года компания заявила о падении продаж из-за неудачной интеграции IT-системы. Последнее обернулось задержками поставок витаминов и добавок.

Ранее сообщалось, что корпорацию обвинили в крупном мошенничестве на миллиарды евро. Есть данные, что компания десятилетиями продавала воду из фекальных источников, фильтровала ее запрещенными методами, а затем реализовывала как природную минеральную. Причем под премиальными брендами. Предполагается, что за последние полтора десятилетия сумма мошенничества достигла трех миллиардов евро.

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      Кирилл Луцюк
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