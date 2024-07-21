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18:40, 21 июля 2024Экономика

Nestle обвинили в торговле фекальной водой

Nestle заработала миллиарды евро на использовании воды из фекальных источников

Фото: anut21ng Stock / Shutterstock / Fotodom

Корпорацию Nestle обвинили в крупном мошенничестве на миллиарды евро. Компания десятилетиями торговала водой из фекальных источников, выяснили исследователи независимой платформы Mediapart.

Выяснилось, что вода из источников на территории Франции загрязнена фекалиями, кишечной палочкой (бактерия Escherichia coli) и пестицидами. Nestle фильтровала ее запрещенными методами и продавала как природную минеральную — в том числе под премиальными брендами S.Pellegrino и Perrier.

Специалисты подсчитали, что за последние 15 лет сумма мошенничества достигла трех миллиардов евро. Организация потребителей Foodwatch призывает привлечь виновных к ответственности.

На следующей неделе Европейская комиссия собирается опубликовать отчет о действиях французских властей по этому делу. В Nestlе не согласны с данными исследователей и отрицают свою вину.

Ранее акционеры Nestle решили заставить компанию продавать больше здорового питания. Компанию упрекают в том, что 75 процентов ее продукции приходится на вредную еду. Однако корпорация отрицает наличие такой проблемы.

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      Нина Ташевская
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