Акционеры решили заставить Nestle продавать больше здорового питания

Bloomberg: акционеры потребовали от Nestle нарастить продажи здорового питания

Группа инвесторов потребовала от Nestle — одного из крупнейших в мире продавцов продуктов, владеющего в том числе брендами KitKat, Nescafe и Nesquik, — значительно увеличить продажи в сегменте здорового питания, пишет Bloomberg.

Попытки заставить Nestle изменить свою политику возглавляет продвигающая ответственные инвестиции благотворительная организация ShareAction, которая ранее уже критиковала компанию за то, что она слишком «сильно полагается на продажи менее здоровых продуктов», говорится в публикации.

Сформулированное в резолюции предложение рассмотрят на годовом собрании акционеров в апреле. Nestle в ней, в частности, упрекают в том, что 75 процентов ее продаж приходится на вредное питание, на что в компании заявили о несогласии с этим утверждением. Там отметили, что Nestle была первым производителем продуктов питания, измерявшим пищевую ценность всего своего ассортимента в соответствии с одобренной властями рейтинговой системой.

Производители продуктов питания на Западе в последнее время испытывают значительное давление, связанное с продажами нездоровой пищи. Большинство экспертов полагает, что таким компаниям предстоит изменить бизнес-модели, чтобы противостоять растущей популярности препаратов для похудения, иначе они всерьез рискуют оттолкнуть инвесторов.