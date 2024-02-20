В популярности снижающих аппетит препаратов увидели угрозу одной сфере бизнеса

Bloomberg: бизнесу производителей нездоровой пищи угрожает популярность Ozempic

Компаниям, продающим нездоровую пищу, придется изменить бизнес-модели, чтобы противостоять растущей популярности препаратов для похудения, иначе они рискуют оттолкнуть инвесторов. Так считает большинство (почти 75 процентов) опрошенных Bloomberg экспертов.

Отмечается, что продукция этой сферы бизнеса может оказаться «новым углем». «Так же, как отказ от угля вызван острой необходимостью решения проблемы изменения климата, отказ от нездорового питания имеет решающее значение в борьбе с ожирением», — полагает Кейт Хьюитт, специалист по ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление) в Montanaro Asset Management. Среди вариантов действий компаний называют сокращение порций, корректировку рецептов или полное избавление от активов.

Призывы к массовому отказу от инвестиций, сотрясавшие секторы ископаемого топлива, азартных игр и огнестрельного оружия, не фиксировались прежде в случае с нездоровой пищей, хотя она уже много лет не приветствуется в портфелях некоторых инвесторов. При этом ситуация меняется во многом благодаря новому классу лекарств, назначаемых при диабете и ожирении.

Такие методы лечения, рынок которых в 2030 году может составить 80 миллиардов долларов, замедляют пищеварение и продлевают ощущение сытости. По данным крупнейшего продуктового ритейлера в США Walmart Inc., стремительный рост их потребления уже начал снижать общее количество калорий в приобретаемых американцами продуктах.

В конце января датская фармацевтическая компания Novo Nordisk, производящая препарат от диабета Ozempic, используемый также для снижения веса, стала второй европейской компанией, рыночная стоимость которой преодолела отметку в 500 миллиардов долларов. По словам ее гендиректора, ему названивают «напуганные» руководители производителей продуктов питания, стремящиеся «узнать подробности о новых препаратах».