Пять человек стали жертвами лобового ДТП с бензовозом на российской трассе

В Запорожской области пять человек стали жертвами лобового ДТП с бензовозом

Пять человек стали жертвами ДТП в Запорожской области. Об этом сообщил сопредседатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в Telegram.

По данным регионального главка МВД России, авария произошла на 286 километре трассы «Новороссия». Микроавтобус выехал на полосу встречного движения и столкнулся в бензовозом.

Все жертвы ДТП — пассажиры микроавтобуса. О состоянии водителей не сообщается.

Ранее смертельное ДТП с бензовозом произошло в Тюменской области. Там столкнулись сразу четыре автомобиля, в том числе два грузовика. Жертвами стали два человека.