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10:54, 23 января 2025Россия

Пять человек стали жертвами лобового ДТП с бензовозом на российской трассе

В Запорожской области пять человек стали жертвами лобового ДТП с бензовозом
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Пять человек стали жертвами ДТП в Запорожской области. Об этом сообщил сопредседатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в Telegram.

По данным регионального главка МВД России, авария произошла на 286 километре трассы «Новороссия». Микроавтобус выехал на полосу встречного движения и столкнулся в бензовозом.

Все жертвы ДТП — пассажиры микроавтобуса. О состоянии водителей не сообщается.

Ранее смертельное ДТП с бензовозом произошло в Тюменской области. Там столкнулись сразу четыре автомобиля, в том числе два грузовика. Жертвами стали два человека.

ЖЗЛ
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