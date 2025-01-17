Два человека стали жертвами ДТП с бензовозом на российской трассе

В Тюменской области произошло ДТП с участием бензовоза, двух человек не спасли

В Тюменской области произошло ДТП с участием бензовоза. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram со ссылкой на региональное управление Госавтоинспекции.

Авария произошла на участке автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. Столкнулись сразу четыре автомобиля, в том числе два грузовика. По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель одного из большегрузов.

Известно, что жертвами стали водители фуры и бензовоза. О состоянии водителей легковых автомобилей, а также возможно находившихся в них пассажиров не сообщается.

17 января в Москве четыре человека пострадали в ДТП в Южном Тушино. Всех их госпитализировали. Из-за аварии было перекрыто две полосы движения.