В Москве четыре человека пострадали в ДТП

360.ru: Двое взрослых и двое детей пострадали в аварии на северо-западе Москвы

На северо-западе Москвы четыре человека пострадали в аварии на улице Свободы. Об этом стало известно источнику 360.ru.

По его данным, в Южном Тушино столкнулись автомобиль Volkswagen и Chevrolet. В одном автомобиле находился только водитель, в другом — водитель с двумя детьми. Все они пострадали, на место прибыло четыре автомобиля скорой помощи.

Пострадавших госпитализировали. Из-за ДТП перекрыли две полосы движения, одна из которых — по улице Фабрициуса. Сотрудники правоохранительных органов также зафиксировали разлив топлива на месте аварии.

23 декабря в Москве на улице Профсоюзной произошла авария, в результате которой пострадали пять человек. Авария произошла на выезде на Московскую кольцевую автодорогу, один из пострадавших оказался заблокирован в автомобиле.