Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:19, 23 января 2025Силовые структуры

Работники автосалона обманули россиян с автокредитами на 18 миллионов рублей и попались

В Воронеже задержали работников автосалона, обманувших граждан на 18 млн рублей
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Воронеже задержали работников автосалона, которые обманывали граждан с автокредитами на 18 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении них возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Двое фигурантов арестованы, четверо находятся под подпиской о невыезде.

По данным правоохранителей, предварительно установлено, что действующие работники одного из автосалонов города убеждали малознакомых граждан оформлять на свое имя автокредиты. Взамен злоумышленники обещали им 100 тысяч рублей и выплаты банку в срок. Однако, обещания не выполняли и пострадавшие получали кредитные обязательства. А купленные за чужой счет автомобили фигуранты продавали третьим лицам или оставляли в личное пользование. Таким образом, причиненный ущерб превышает 18 миллионов рублей.

По информации официального представителя МВД России, у задержанных проведены обыски. В результате оперативники обнаружили и изъяли документы, средства связи и компьютерную технику.

Ранее сообщалось, что в Омске суд вынес приговор 15 сотрудникам сети медицинских центров, которые обманули 55 пациентов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США назвали цель внезапной критики Трампа в адрес Путина. Для чего он начал угрожать России?

      Российские артисты раскрыли свое отношение к астрологии и гаданиям

      Сотрудников «Россети Северный Кавказ» обвинили в хищении 66 миллионов рублей

      Обвалилась выдача одного вида кредитов

      Samsung подтвердила разработку смартфона с тремя экранами

      На Филиппинах произошло сильное землетрясение

      Экс-солистка группы «Тату» снялась в крошечном леопардовом бикини

      На Западе раскрыли детали мира на Украине «руками Трампа»

      Работники автосалона обманули россиян с автокредитами на 18 миллионов рублей и попались

      Экипаж круизного судна напугал пассажиров «костюмами ку-клукс-клана»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше