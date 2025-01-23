Работники автосалона обманули россиян с автокредитами на 18 миллионов рублей и попались

В Воронеже задержали работников автосалона, обманувших граждан на 18 млн рублей

В Воронеже задержали работников автосалона, которые обманывали граждан с автокредитами на 18 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении них возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Двое фигурантов арестованы, четверо находятся под подпиской о невыезде.

По данным правоохранителей, предварительно установлено, что действующие работники одного из автосалонов города убеждали малознакомых граждан оформлять на свое имя автокредиты. Взамен злоумышленники обещали им 100 тысяч рублей и выплаты банку в срок. Однако, обещания не выполняли и пострадавшие получали кредитные обязательства. А купленные за чужой счет автомобили фигуранты продавали третьим лицам или оставляли в личное пользование. Таким образом, причиненный ущерб превышает 18 миллионов рублей.

По информации официального представителя МВД России, у задержанных проведены обыски. В результате оперативники обнаружили и изъяли документы, средства связи и компьютерную технику.

Ранее сообщалось, что в Омске суд вынес приговор 15 сотрудникам сети медицинских центров, которые обманули 55 пациентов.