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19:32, 27 декабря 2024Силовые структуры

Обманувшим 55 пациентов сотрудникам сети медцентров вынесли приговор

В Омске суд вынес приговор 15 сотрудникам сети медцентров за обман 55 пациентов
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото:Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Омский суд вынес приговор 15 сотрудников сети медицинских центров, которые обманули 55 пациентов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе омских судов.

Пятерых человек приговорили к лишению свободы на срок от двух лет до двух лет девяти месяцев колонии общего режима, еще десятерых — к лишению свободы на сроки от одного до двух лет условно. Суд таже удовлетворил требования о возмещении материального ущерба.

Установлено, что 15 сотрудников под руководством двух разыскиваемых лиц говорили пациентам о проблемах со здоровьем, чтобы те проходили лечение и покупали препараты. Сообщается, что потерпевшие для оплаты лечения брали кредиты.

Ранее стало известно о смягчении меры пресечения экс-начальнику вневедомственной охраны Салехарда.

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