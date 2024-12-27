Экс-начальнику вневедомственной охраны из российского региона смягчили меру пресечения

Экс-начальнику вневедомственной охраны Салехарда Билю смягчили меру пресечения

Салехардский городской суд Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) смягчил меру пресечения бывшему начальнику отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Салехарду Андрею Билю, обвиненному в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает ТАСС.

Биля отпустили домой после двух месяцев в СИЗО и назначили запрет определенных действий — до 5 февраля ему запрещено выходить за пределы дома в ночное время, общаться с потерпевшими и свидетелями по делу, а также пользоваться интернетом и получать, отправлять почтово-телеграфные отправления.

По версии следствия, Биль, будучи начальником отдела вневедомственной охраны, использовал свои служебные полномочия и привлекал подчиненных к строительным и ремонтным работам на своем земельном участке и в доме.

Ранее сообщалось, что в Красноярске сотрудника соцстрахования заподозрили в превышении на госконтракте.