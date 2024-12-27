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10:08, 27 декабря 2024Силовые структуры

Против сотрудника соцстрахования возбудили дело о превышении полномочий

В Красноярске сотрудника соцстрахования заподозрили в превышении на госконтракте
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Сотрудника отделения Фонда пенсионного и социального страхования России по Красноярскому краю заподозрили в превышении полномочий на государственном контракте. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального главка Следственного комитета Юлия Арбузова.

Речь идет о заместителе начальника отдела обслуживания имущественного комплекса управления материального обеспечения. В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту «е» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

По версии следствия, в декабре он подписал акт о проделанном ремонте помещений фонда, который был выполнен индивидуальным предпринимателем не до конца. Стоимость госконтракта составила 1,5 миллиона рублей, а сумма невыполненных работ – около 500 тысяч рублей.

Противоправные действия сотрудника соцстрахования выявила ФСБ.

Ранее следователь предъявил обвинение гендиректору компании «Ваккор» Александру Божку в злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа Минобороны России.

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