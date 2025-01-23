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14:02, 23 января 2025Россия

Раскрыт процент затронутой боевыми действиями территории Курской области

ТАСС: Боевые действия в Курской области затронули 21 процент ее территории
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Боевые действия в Курской области затронули 21 процент ее территории. Масштабы вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российскую территорию раскрыл исполняющий обязанности министра восстановления и развития приграничья Алексей Карнаушко, передает ТАСС.

«21 процент всей территории Курской области затронут боевыми действиями. Работы очень много, [в том числе] по разминированию», — обозначил чиновник.

Карнаушко призвал жителей не возвращаться в свои дома, пока ведутся работы по разминированию взятых под контроль России населенных пунктов.

Бои с украинскими формированиями в Курской области ведутся с 6 августа. Ранее Карнаушко заявил, что ущерб региону от вторжения ВСУ составил 750 миллиардов рублей.

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