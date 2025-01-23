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11:11, 23 января 2025Культура

Рэпер L'One насобирал 173 автомобильных штрафа

Mash: Рэпер L'One с женой насобирали 173 автомобильных штрафа
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Российский рэпер Леван Горозия, более известный как L’One, насобирал 173 автомобильных штрафа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

У артиста три машины — Chevrolet Camaro (31 штраф), Range Rover (18 штрафов) и BMW X7 (124 штрафа). По данным источника, большинство нарушений совершила жена Горозии. «В основном она превышала скорость, чем создавала опасность на дорогах», — говорится в сообщении. Отмечается, что за все исполнитель заплатил уже более 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что российский актер Алексей Серебряков, снявшийся в фильме «Анора» американского режиссера Шона Бейкера, за 2024 год насобирал автомобильных штрафов на 41 тысячу рублей.

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