Рэпер L'One насобирал 173 автомобильных штрафа

Mash: Рэпер L'One с женой насобирали 173 автомобильных штрафа

Российский рэпер Леван Горозия, более известный как L’One, насобирал 173 автомобильных штрафа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

У артиста три машины — Chevrolet Camaro (31 штраф), Range Rover (18 штрафов) и BMW X7 (124 штрафа). По данным источника, большинство нарушений совершила жена Горозии. «В основном она превышала скорость, чем создавала опасность на дорогах», — говорится в сообщении. Отмечается, что за все исполнитель заплатил уже более 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что российский актер Алексей Серебряков, снявшийся в фильме «Анора» американского режиссера Шона Бейкера, за 2024 год насобирал автомобильных штрафов на 41 тысячу рублей.