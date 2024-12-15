Российский актер из «Аноры» насобирал автомобильных штрафов на 41 тысячу рублей

Shot: актер Алексей Серебряков насобирал за 2024 год штрафов на 41 тысячу рублей

Российский актер Алексей Серебряков, снявшийся в фильме «Анора» американского режиссера Шона Бейкера, за 2024 год насобирал автомобильных штрафов на 41 тысячу рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Как выяснило издание, артист ездит по московским дорогам на Land Rover Discovery и регулярно нарушает ПДД.

Shot утверждает, что Серебряков превышал скорость, ездил без ремня безопасности, не платил за платную парковку и гонял по обочине. Всего с начала года нарушил на 41 тысячу рублей.

Большую часть долга актер успел погасить. У него остался лишь один штраф — за неоплаченный проезд по платной трассе.

Ранее стало известно, что российского актера Юру Борисова номинировали на «Золотой глобус» за роль в нашумевшем драмеди «Анора». Он стал первым в истории артистом из России, получившим номинацию на эту престижную американскую награду.

