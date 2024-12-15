Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:31, 15 декабря 2024Культура

Российский актер из «Аноры» насобирал автомобильных штрафов на 41 тысячу рублей

Shot: актер Алексей Серебряков насобирал за 2024 год штрафов на 41 тысячу рублей
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
Алексей Серебряков

Алексей Серебряков. Фото: Sergey Bulkin / NEWS.ru / Globallookpress.com

Российский актер Алексей Серебряков, снявшийся в фильме «Анора» американского режиссера Шона Бейкера, за 2024 год насобирал автомобильных штрафов на 41 тысячу рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Как выяснило издание, артист ездит по московским дорогам на Land Rover Discovery и регулярно нарушает ПДД.

Shot утверждает, что Серебряков превышал скорость, ездил без ремня безопасности, не платил за платную парковку и гонял по обочине. Всего с начала года нарушил на 41 тысячу рублей.

Большую часть долга актер успел погасить. У него остался лишь один штраф — за неоплаченный проезд по платной трассе.

Ранее стало известно, что российского актера Юру Борисова номинировали на «Золотой глобус» за роль в нашумевшем драмеди «Анора». Он стал первым в истории артистом из России, получившим номинацию на эту престижную американскую награду.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Украинский самолет сбили под Херсоном. Киев признал, что пилот тактической авиации применял иностранные вооружения

      В Москве подали на банкротство экс-супруги Николая Баскова

      Российский биатлонист-призер ОИ рассказал об изменениях в жизни после свадьбы

      Российский актер из «Аноры» насобирал автомобильных штрафов на 41 тысячу рублей

      Башар Асад перед свержением жаловался Ирану на желание Турции лишить его власти

      Россияне отказались от просмотра новогодних шоу

      В Германии заявили об общей безопасности с Россией в случае выхода США из НАТО

      Сирийская оппозиция обвинила Израиль в неправомерном нападении

      В Польше не поняли цель Зеленского в конфликте с Россией

      В Госдуме решили обсудить ужесточение наказания за продажу детям табака

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше