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11:50, 23 января 2025Силовые структуры

Родственники бывшего мужа Седоковой обжаловали отказ возбудить дело

Юрист Гордон: Родные Тиммы обжаловали отказ возбудить дело по факту его смерти
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Уголовное дело по факту смерти бывшего мужа Седоковой отказались возбуждать

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Близкие родственники бывшего мужа певицы Анны Седоковой — латвийского баскетболиста Яниса Тиммы — подали жалобу на отказ сотрудников правоохранительных органов возбудить уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на юриста Екатерину Гордон, которая представляет интересы его семьи.

По словам Гордон, отказ связан с истечением процессуальных сроков.

При этом сотрудники силовых структур не опросили всех близких Тиммы и не исследовали информацию в его телефоне, уверяет юрист. Сейчас отец погибшего баскетболиста намерен обратиться с ходатайством, чтобы получить телефон сына и извлечь из него данные самостоятельно.

Янис Тимма был найден без признаков жизни в Москве 17 декабря. В Латвии по факту случившегося возбудили уголовное дело.

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