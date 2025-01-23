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00:18, 24 января 2025Мир

Россия и Венгрия подтвердили готовность обеспечить защиту «Турецкого потока»

Сийярто: РФ и Венгрия подтвердили готовность обеспечить защиту Турецкого потока
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Венгрия и Россия заявили о готовности защитить газопровод «Турецкий поток», который используется для поставок топлива в Европу. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Он рассказал, что обсудил по телефону энергетические проблемы с вице-премьером РФ Александром Новаком. По словам Сийярто, поставки нефти и природного газа в Венгрию продолжаются. Кроме того, отметил он, трубопровод «бьет рекорды». В связи с этим стороны подтвердили приверженность защите этого транспортного маршрута.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что газопровод «Турецкий поток» необходимо всеми возможными средствами защитить от угроз, поскольку прекращение его работы угрожает национальным интересам Венгрии. В противном случае, подчеркнул он, страна не сможет реализовать экономические планы.

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