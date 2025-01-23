Россияне массово съехались на панихиду по бойцам ЧВК «Вагнер» и попали на видео

В Краснодарском крае десятки людей съехались на панихиду по вагнеровцам

Родственники вагнеровцев массово съехались на панихиду по бойцам ЧВК в Краснодарский край. Видеозапись о мероприятии опубликовал Telegram-канал «Разгрузка Вагнера».

На кадрах видно десятки людей, прибывших с цветами на кладбище «Вагнера» в станице Бакинской. Они возложили цветы к памятнику, который перед этим освятил священник.

Панихида прошла по бойцам 13-го штурмового отряда ЧВК и их командиру Сергею Шевченко, уточняет канал. Бойцов не стало летом 2024 года при выполнении задания в Мали.

Ранее в Иркутской области открыли мемориальное кладбище «Вагнера», выполненного в стилистике ЧВК. На нем над могилами бойцов установлены черные пирамиды, перед которыми установлен памятник основателю и командиру компании — Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину.