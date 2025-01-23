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11:16, 23 января 2025Россия

Россияне на авто провалились под лед в двадцатиградусный мороз и выжили

В Барнауле мужчина и женщина спаслись из провалившегося под лед авто
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Барнауле Алтайского края мужчина и женщина смогли спастись из автомобиля, который провалился под лед на реке Обь в двадцатиградусный мороз. Об этом сообщило МЧС в Telegram-канале.

По информации ведомства, после того как легковой автомобиль провалился под лед, он пошел ко дну. Внутри транспортного средства находились два человека — пассажирка смогла забраться на крышу авто, а водитель самостоятельно добрался до берега.

Согласно информации о погоде, температура воздуха в Барнауле колеблется в диапазоне от минус 15 до минус 20 градусов. В пятницу, 24 января, похолодает до минус 25 градусов.

«Сотрудники МЧС России с помощью трехколенной лестницы помогли женщине выбраться на сушу. Пострадавшую передали врачам», — добавили в МЧС.

В январе в Бурятии автомобиль провалился под лед на реке Селенга, которая впадает в озеро Байкал. В машине находились двое мужчин, которых доставили на берег сотрудники МЧС.

ЖЗЛ
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