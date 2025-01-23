Россияне направили тысячи жалоб на незаконные свалки

«Народный фронт»: Россияне подали 1,5 тысячи жалоб Путину на незаконные свалки

В 2024 году россияне подали властям и общественным организациям тысячи жалоб на незаконные и стихийные свалки. Так, лишь на прямую линию президента Владимира Путина в 2024 году поступило около 1,5 тысячи соответствующих обращений, рассказали в «Народном фронте» «Известиям».

По информации общественного движения, на незаконные свалки жалуются жители всех регионов страны. В «Народном фронте» отметили, что граждане обычно сообщают о навалах мусора на берегах рек, на улицах поселений и на частных территориях. Существуют объекты, которые благодаря усилиям властей и волонтеров очищались несколько раз, однако спустя некоторое время там вновь появлялась свалка, добавили в НФ.

В поселке Батуринский Еманжелинского района Челябинской области в 2023 году активисты призвали закрыть доступ к несанкционированной свалке в несколько десятков гектаров с завалами бытовых отходов, досок, автомобильных шин. Ситуацию взял на контроль глава Челябинской области, но уже в январе 2025 года активисты обнаружили, что подъезды к нелегальной свалке так и не перекрыты и объем отходов на ней продолжает расти.

Накануне Государственная дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, внесенный правительством, который регламентирует, власти какого уровня будут нести ответственность за ликвидацию свалок. В случае его принятия этим будут заниматься муниципальные и региональные власти, поскольку пока виновников в появлении свалок не найдут, те зачастую остаются.

Ранее в январе жители Городовиковска и его окрестностей сообщили о появлении огромных мусорных полей, которые никто не убирает.