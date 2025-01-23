Россиянин два года истязал дочерей и поплатился

Житель Ноябрьска в ЯНАО два года истязал дочерей

Житель Ноябрьска в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) два года истязал дочерей и поплатился. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного Комитета (СК).

Как рассказали следователи, по их данным мужчина под малейшим предлогом бил дочерей ремнем и постоянно угрожал им.

В отношении него возбуждено уголовное дело. «Следствием проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — рассказали в СК.

Ранее стало известно о длившихся год жестоких издевательствах российской пары над двумя детьми. Мать и отец запирали детей полураздетыми в холодном погребе, били кулаками и металлическими предметами, а также морили голодом.