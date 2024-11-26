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19:30, 26 ноября 2024Россия

Стало известно о длившихся год жестоких издевательствах российской пары над двумя детьми

Семейная пара из Краснодарского края год жестоко издевалась над двумя детьми
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Семейная пара из Лабинского района Краснодарского края жестоко издевалась над двумя своими детьми. О длившихся год пытках стало известно из публикации Telegram-канала Kub Mash.

По информации издания, мать и отец запирали детей полураздетыми в холодном погребе, били кулаками и металлическими предметами, а также морили голодом.

Несмотря на то, что за семьей наблюдали инспекторы по делам несовершеннолетних, издевательства продолжались. Мучителей остановили лишь после того, как жертвы насилия рассказали об очередном зверстве учителям, и те обратились в полицию.

Ранее сообщалось, что россиянин годами издевался над психически больным приемным ребенком и сажал его на цепь.

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