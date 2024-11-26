Стало известно о длившихся год жестоких издевательствах российской пары над двумя детьми

Семейная пара из Краснодарского края год жестоко издевалась над двумя детьми

Семейная пара из Лабинского района Краснодарского края жестоко издевалась над двумя своими детьми. О длившихся год пытках стало известно из публикации Telegram-канала Kub Mash.

По информации издания, мать и отец запирали детей полураздетыми в холодном погребе, били кулаками и металлическими предметами, а также морили голодом.

Несмотря на то, что за семьей наблюдали инспекторы по делам несовершеннолетних, издевательства продолжались. Мучителей остановили лишь после того, как жертвы насилия рассказали об очередном зверстве учителям, и те обратились в полицию.

Ранее сообщалось, что россиянин годами издевался над психически больным приемным ребенком и сажал его на цепь.