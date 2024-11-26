Стало известно о длившихся год жестоких издевательствах российской пары над двумя детьми

Семейная пара из Лабинского района Краснодарского края жестоко издевалась над двумя своими детьми. О длившихся год пытках стало известно из публикации Telegram-канала Kub Mash.
По информации издания, мать и отец запирали детей полураздетыми в холодном погребе, били кулаками и металлическими предметами, а также морили голодом.
Несмотря на то, что за семьей наблюдали инспекторы по делам несовершеннолетних, издевательства продолжались. Мучителей остановили лишь после того, как жертвы насилия рассказали об очередном зверстве учителям, и те обратились в полицию.
Ранее сообщалось, что россиянин годами издевался над психически больным приемным ребенком и сажал его на цепь.