Россиянин годами издевался над душевнобольным ребенком и посадил его на цепь

Житель Краснодарского края взял на воспитание ребенка и держал его на цепи

Житель Краснодарского края годами издевался над душевнобольным ребенком. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Все произошло в городе Усть-Лабинск. Семья взяла душевнобольного мальчика на воспитание, однако уже скоро отец стал проявлять по отношению к нему враждебность. Он постоянно обзывал приемного сына и имел привычку приковывать его цепью к батарее.

В суде россиянин не признал своей вины в содеянном. Его приговорили к шести годам колонии общего режима.

Ранее похожий случай произошел в Сибири, где мужчина приковал мать цепью к печи. Женщина не смогла освободиться от оков самостоятельно, ей на помощь пришла соседка, услышавшая крики.