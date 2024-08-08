Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:35, 8 августа 2024Россия

Россиянин годами издевался над душевнобольным ребенком и посадил его на цепь

Житель Краснодарского края взял на воспитание ребенка и держал его на цепи

Фото: Aida L / Unsplash

Житель Краснодарского края годами издевался над душевнобольным ребенком. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Все произошло в городе Усть-Лабинск. Семья взяла душевнобольного мальчика на воспитание, однако уже скоро отец стал проявлять по отношению к нему враждебность. Он постоянно обзывал приемного сына и имел привычку приковывать его цепью к батарее.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Мир захлестнула эпидемия одиночества. Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
Мир захлестнула эпидемия одиночества.Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
27 июня 2024
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса. Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса.Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
19 июля 2024
Завтрак — главный прием пищи за день. Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
Завтрак — главный прием пищи за день.Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
17 апреля 2024

В суде россиянин не признал своей вины в содеянном. Его приговорили к шести годам колонии общего режима.

Ранее похожий случай произошел в Сибири, где мужчина приковал мать цепью к печи. Женщина не смогла освободиться от оков самостоятельно, ей на помощь пришла соседка, услышавшая крики.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Главком ВСУ провел звонок с командующим НАТО после атаки на Курскую область

      Россиянка пожаловалась на месть воспитателей и персональный выпускной сына в детсаду

      «Ростех» передал в войска партию танков с антидроновой защитой

      Осквернение могилы участника СВО на российском курорте сняли на видео

      Анджелина Джоли обвинила Брэда Питта в ДТП с участием сына

      Россиянам отсоветовали брать ипотеку

      Efes запретили покупку доли партнера по производству «Старого мельника» и «Клинского»

      Бывшего замглавы Федерального казначейства России отправили в колонию

      Нетаньяху обосновал пребывание на посту премьера Израиля

      Пес устроил в доме пожар и выбежал через собачью дверцу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше