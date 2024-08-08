Россиянин годами издевался над душевнобольным ребенком и посадил его на цепь

Житель Краснодарского края годами издевался над душевнобольным ребенком. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.
Все произошло в городе Усть-Лабинск. Семья взяла душевнобольного мальчика на воспитание, однако уже скоро отец стал проявлять по отношению к нему враждебность. Он постоянно обзывал приемного сына и имел привычку приковывать его цепью к батарее.
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Ранее похожий случай произошел в Сибири, где мужчина приковал мать цепью к печи. Женщина не смогла освободиться от оков самостоятельно, ей на помощь пришла соседка, услышавшая крики.