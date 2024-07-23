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11:36, 23 июля 2024Силовые структуры

Россиянин приковал мать цепью к печи после ссоры

Под Новосибирском будут судить 20-летнего юношу, посадившего мать на цепь

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Новосибирской области суд рассмотрит дело в отношении 20-летнего местного жителя, приковавшего мать цепью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По данным ведомства, в марте юноша поссорился с матерью. Он взял в хозпостройке для содержания крупного рогатого скота металлическую цепь с навесным замком, ударил мать кулаком по ноге, обмотал цепь вокруг ее ноги и застегнул на замок. Второй конец цепи он привязал к печи и вышел из дома, заперев квартиру снаружи.

Соседка услышала крики и стук в стену. Она вскрыла дверь потерпевшей гвоздодером и вызволила пленницу. Вскоре сотрудники полиции помогли снять цепь с ноги пострадавшей.

В отношении сына возбуждено дело по части 1 статьи 127 («Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением») УК РФ. Оно передано в суд.

Ранее стало известно, что в Ростовской области супружеская пара взяла в сексуальное рабство знакомую.

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      Екатерина Кашурникова
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