Российская пара взяла в сексуальное рабство подругу и несколько раз изнасиловала

В Крыму супруги взяли в рабство знакомую и изнасиловали на глазах у дочери

В Крыму супружеская пара взяла в сексуальное рабство знакомую. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, 17 января супруги пригласили подругу в гости якобы на семейное торжество в дом в СНТ «Мичуринец-3». Однако вместо застолья женщину заперли в подвале. Затем пьяная пара избила ее, затащила в детскую комнату и несколько раз изнасиловала на глазах у семилетней дочери.

Сожитель потерпевший заметил, что та долго не возвращается и вызвал полицию. Супругов задержали. Возбуждено дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера»), 131 («Изнасилование») и 127 («Незаконное лишение свободы») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Подмосковье таксист почти час удерживал 17-летнюю пассажирку в машине.