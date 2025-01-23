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10:30, 23 января 2025Путешествия

Россиянин подвергся нападению в Таиланде из-за трансляции в соцсети

Khaosod: Тайка напала на россиянина в Паттайе из-за трансляции в соцсети
Алина Черненко

Фото: Shutterstock / Fotodom

Российский турист подвергся нападению на популярном тайском курорте Паттайя из-за трансляции в соцсети. Подробностями истории поделился портал Khaosod.

Уточняется, что инцидент произошел перед полицейским участком Паттайи 22 января. 45-летний Евгений обратился к правоохранителям после того, как на него напала местная женщина, стоявшая у кокосовой пальмы возле пляжа.

Россиянин вел прямую трансляцию в соцсетях, а женщина ошибочно решила, что он снимает ее. Тайка набросилась на туриста, он потерял равновесие и повредил колено.

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Евгений показал полицейским записанный им ролик, на котором было видно, что он снимал не женщину, а пейзаж. На основании этих доказательств власти выдвинули против тайки обвинение в нападении с причинением телесных повреждений. Теперь ей грозит штраф в размере 60 тысяч батов (около 174 тысяч рублей), лишение свободы на срок до трех лет или и то, и другое.

Ранее в Паттайе две вызывающе одетые женщины подрались на улице и напугали проходивших мимо туристов. Тайки, которых прозвали «девушками с кокосовой пальмы», били, оскорбляли и дергали друг друга за волосы.

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