Россиянин подвергся нападению в Таиланде из-за трансляции в соцсети

Khaosod: Тайка напала на россиянина в Паттайе из-за трансляции в соцсети

Российский турист подвергся нападению на популярном тайском курорте Паттайя из-за трансляции в соцсети. Подробностями истории поделился портал Khaosod.

Уточняется, что инцидент произошел перед полицейским участком Паттайи 22 января. 45-летний Евгений обратился к правоохранителям после того, как на него напала местная женщина, стоявшая у кокосовой пальмы возле пляжа.

Россиянин вел прямую трансляцию в соцсетях, а женщина ошибочно решила, что он снимает ее. Тайка набросилась на туриста, он потерял равновесие и повредил колено.

Евгений показал полицейским записанный им ролик, на котором было видно, что он снимал не женщину, а пейзаж. На основании этих доказательств власти выдвинули против тайки обвинение в нападении с причинением телесных повреждений. Теперь ей грозит штраф в размере 60 тысяч батов (около 174 тысяч рублей), лишение свободы на срок до трех лет или и то, и другое.

Ранее в Паттайе две вызывающе одетые женщины подрались на улице и напугали проходивших мимо туристов. Тайки, которых прозвали «девушками с кокосовой пальмы», били, оскорбляли и дергали друг друга за волосы.