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20:32, 18 декабря 2024Путешествия

Вызывающе одетые женщины подрались на улице в Таиланде и напугали туристов

The Thaiger: две женщины подрались на улице Паттайи и напугали туристов
Алина Черненко

Фото: Adirach Toumlamoon / Globallookpress.com

Две женщины подрались на улице популярного тайского курорта Паттайя и напугали проходивших мимо туристов. Об этом пишет местное издание The Thaiger.

В понедельник, 16 декабря, вызывающе одетые тайки, которых прозвали «девушками с кокосовой пальмы» из-за «печально известных тусовок под пальмами на берегу моря», устроили публичную драку рядом с полицейским участком. Женщины в возрасте примерно 40 и 50 лет били, оскорбляли и дергали друг друга за волосы.

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Драку пришлось разнимать полицейским, которые оштрафовали нарушительниц порядка и вынесли им строгие предупреждения.

«Эти женщины известны тем, что они подходят к туристам, особенно иностранцам, и ищут внимания, — рассказал один из стражей правопорядка. — Подобное поведение подрывает наши усилия по превращению Паттайи в гостеприимное место».

Ранее на другом популярном курорте Таиланда, Пхукет, турист затеял массовую драку и попал на видео. Мужчина подошел к местному жителю, который держал плакат для привлечения клиентов, и без причины напал на него.

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