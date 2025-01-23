Россиянин учинил расправу над другом и спрятал тело в проруби реки Вилюй

В Якутии россиянин забил друга поленом и сбросил его тело в прорубь

В Республике Саха (Якутия) задержали мужчину, подозреваемого в расправе над 33-летним другом. Об этом в четверг, 23 января, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 7 января в правоохранительные органы обратилась жительница Сунтарского района с просьбой помочь ей разыскать пропавшего сожителя. Женщина пояснила, что молодой человек ушел к другу и не вернулся. Сыщики вскоре смогли обнаружить тело в проруби реки Вилюй. Выяснилось, что во время совместного застолья мужчины поругались и друг нанес гостю множество ударов поленом, а затем вывез тело на реку и кинул в прорубь.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

7 ноября сообщалось, что в Краснодарском крае россиянин поджег знакомого на территории пасеки и получил девять лет