Россиянина обвинили в краже миллионов у друзей детства под видом инвестирования

В Красноярском крае бизнесмен обманул десятки человек людей на 45 млн руб.

В Красноярском крае бизнесмен предстанет перед судом за многомиллионное мошенничество. Об этом в четверг, 23 января, в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД.

По данным следствия, аферист действовал под видом успешного инвестора — всегда приезжал на встречи на дорогих машинах, которые брал в аренду, чтобы казаться успешным человеком. Первыми жертвами стали друзья детства, которых он приглашал в арендованный офис его якобы успешной фирмы и предлагал инвестировать в бизнес. Тем, у кого не было крупных сумм денег, он предлагал брать кредиты, обещая, что выплаты с процентами с лихвой погасят долг.

Аферист заманил в свою сеть самых разных людей — от родственников и до доставщиков и курьеров, с которыми где-либо пересекался. Всего мошенник обманул 57 человек на общую сумму в 45 миллионов рублей. Материалы многоэпизодного уголовного дела направлены в прокуратуру для последующего утверждения и передачи в суд.

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