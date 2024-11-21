Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:39, 21 ноября 2024Силовые структуры

Банда лжеюристов обманула более 100 российских пенсионеров

В Москве задержана банда лжеюристов, обманувшая более 100 пенсионеров
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Москве полицейские задержали банду лжеюристов, обманувших более 100 пенсионеров. Об этом в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, они организовали колл-центр, из которого совершали обзвон граждан с предложением об оказании юридических услуг. Аферисты уверяли пенсионеров, что смогут увеличить пенсии, оформить льготы и даже вернуть потерянные вклады в кредитно-потребительских кооперативах.

Для работы с клиентами они арендовали офисы, где заключали договоры с клиентами. Стоимость их услуг составляла от 20 тысяч рублей до 3 миллионов. Некоторые пострадавшие даже оформляли займы для оплаты их услуг. После получения оплаты они некоторое время создавали видимость работы, а после пропадали, меняя адрес офиса, колл-центры и название фирмы.

Предварительно, пострадало более 100 граждан, материальный ущерб превысил 20 миллионов рублей. Двое задержанных взяты под стражу, пятеро находятся под домашним арестом, а трое — под подпиской о невыезде.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

Ранее сообщалось, что решившая заработать на инвестициях россиянка попала на мошенников и лишилась квартиры.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленского упрекнули в желании сровнять свою страну с землей. В США призвали Украину быть благодарной Путину за терпение

      Директора трех сотрудничавших с Минобороны России фирм получили сроки за хищение миллионов

      Рогов сообщил о водружении флага России в центре Курахово

      Актер из «Глухаря» с третьей попытки отдал деньги мошенникам

      Глава Еврокомиссии спасла человека и уехала на черном «Мерседесе»

      На Украине ввели веерные отключения электроэнергии

      Популярная певица вышла в свет в облегающем наряде без нижнего белья

      В Музее современного искусства прошли обыски по делу галериста Гельмана

      Три женщины жестоко подрались у школы из-за маникюра и попали на видео

      Бывший помощник Путина фразой «освободили всех от всего» заявил о крахе либералов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше