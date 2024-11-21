Банда лжеюристов обманула более 100 российских пенсионеров

В Москве задержана банда лжеюристов, обманувшая более 100 пенсионеров

В Москве полицейские задержали банду лжеюристов, обманувших более 100 пенсионеров. Об этом в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, они организовали колл-центр, из которого совершали обзвон граждан с предложением об оказании юридических услуг. Аферисты уверяли пенсионеров, что смогут увеличить пенсии, оформить льготы и даже вернуть потерянные вклады в кредитно-потребительских кооперативах.

Для работы с клиентами они арендовали офисы, где заключали договоры с клиентами. Стоимость их услуг составляла от 20 тысяч рублей до 3 миллионов. Некоторые пострадавшие даже оформляли займы для оплаты их услуг. После получения оплаты они некоторое время создавали видимость работы, а после пропадали, меняя адрес офиса, колл-центры и название фирмы.

Предварительно, пострадало более 100 граждан, материальный ущерб превысил 20 миллионов рублей. Двое задержанных взяты под стражу, пятеро находятся под домашним арестом, а трое — под подпиской о невыезде.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

Ранее сообщалось, что решившая заработать на инвестициях россиянка попала на мошенников и лишилась квартиры.