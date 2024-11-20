Решившая заработать на инвестициях россиянка попала на мошенников и лишилась квартиры

Жительница Хакасии, желая разбогатеть, связалась с аферистами и лишилась жилья

74-летняя жительница Хакасии, желая разбогатеть, связалась с аферистами, влезла в долги и лишилась квартиры. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе регионального МВД.

В марте этого года жительница поселка Черемушки наткнулась в интернете на рекламу, обещающую доход от инвестиций. Упоминание известной компании вызвало у нее доверие, и она оставила заявку, указав свой номер телефона. Через некоторое время с ней связался «сотрудник фирмы» и рассказал о заработке на бирже с помощью покупки и продажи акций банков и криптовалюты. Позже за женщиной закрепили «трейдера», который через мессенджер направлял ее действия и помогал управлять деньгами.

Помимо этого, россиянка зарегистрировалась на специальной платформе, где могла наблюдать за сделками. Однако средства по указанию «куратора» она переводила на счета мошенников. За семь месяцев женщина отправила мошенникам более шести миллионов рублей. Для того чтобы собрать такую сумму, она продала квартиру, взяла три миллиона в долг у родственника, одолжила полмиллиона у подруги и оформила два кредита.

Всякий раз, когда женщина пыталась вывести деньги, ее убеждали внести новую сумму для завершения операции. Когда все ресурсы пенсионерки исчерпались, мошенники перестали выходить на связь. В полицию потерпевшую убедили обратиться близкие, которые поначалу сами верили в рассказы о большой прибыли, однако позже поняли, что родственницу обманули. По части 4 статьи 159 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) возбуждено уголовное дело.

Ранее в ноябре стало известно, что жительница Новосибирска попала под влияние секты и завещала жилье «сыну из прошлой жизни». За три года до ухода женщина подписала договор дарения с мужчиной из Кургана, который представился ее сыном из прошлых жизней, навещал ее и называл мамой.