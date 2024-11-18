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20:43, 18 ноября 2024Экономика

Россиянка завещала квартиру «сыну из прошлой жизни»

Жительница Новосибирска поверила сектантам и завещала жилье сыну из прошло жизни
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Жительница Новосибирска попала под влияние секты и завещала жилье «сыном из прошлой жизни». Об этом стало известно «Комсомольской правде».

Изначально 80-летняя россиянка обещала оставить недвижимость внучатой племяннице, которая ухаживала за ней. Однако за три года до ухода женщина познакомилась с сектантами и подписала договор дарения с мужчиной из Кургана, который представился ее сыном из прошлых жизней. Он навещал собственницу и назвал ее мамой.

Родственница женщины обратилась в суд с требованием признать договора дарения недействительным, поскольку на момент заключения сделки пенсионерка находилась в преклонном возрасте, страдала от деменции, перенесла инсульт, а также была введена в заблуждение относительно природы сделки мужчиной.

Экспертизы, назначенные судом, подтвердили, что россиянка не понимала значения своих действий — сделку признали недействительной. Мужчина подал апелляцию, однако решение осталось без изменений и вступило в законную силу.

Ранее жительница Белгорода продала две квартиры и лишилась семи миллионов рублей, доверившись мошенникам. Ее муж также передал аферистам деньги.

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