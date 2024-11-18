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19:49, 18 ноября 2024Экономика

Россиянка лишилась двух квартир и миллионов рублей из-за мошенников

Жительница Белгорода продала две квартиры и лишилась 7 млн руб. из-за мошенников
Александра Качан (Редактор)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Жительница Белгорода продала две квартиры и лишилась миллионов рублей, поговорив с мошенниками. Об этом сообщает kp.ru.

Муж 26-летней россиянки предупредил ее о взломе своего профиля на «Госуслугах». Странички супругов были связаны, поэтому мошенники смогли также завладеть личными данными обоих. После этого с женщиной связался неизвестный, представившийся сотрудников Центробанка. Он убедил ее передать курьеру деньги с продажи квартир в Курске и Белгороде, а также оформить кредиты. Все это якобы было нужно для спасения средств от мошенников.

Общая сумма ущерба составила семь миллионов рублей, из которых 800 тысяч были взяты в кредит. По словам потерпевшей, ее муж также переводил аферистам деньги — около трех миллионов рублей. В отношении мошенников было возбуждено уголовное дело, полиция пытается установить их личности.

Ранее пенсионерка из Стерлитамака лишилась квартиры и 4,5 миллиона рублей, доверившись мошенникам.

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