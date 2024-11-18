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16:59, 18 ноября 2024Экономика

Россиянка поговорила с мошенниками и лишилась квартиры

70-летняя стерлитамаковка лишилась квартиры и 4,5 млн рублей из-за мошенников
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Пенсионерка из Стерлитамака лишилась квартиры, поговорив с мошенниками. Внимание на инцидент в российском городе обратили в пресс-службе управления МВД по региону.

В августе 70-летней женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он предупредил, что некие аферисты якобы продали ее квартиру. Для того чтобы вернуть недвижимость, он порекомендовал стерлитамаковке заключить договор купли-продажи в одном из агентств недвижимости города.

Испугавшись потери жилья, женщина обратилась к риелторам. В результате на квартиру в октябре нашелся покупатель и была проведена сделка. После того как россиянка получила деньги (4,5 миллиона рублей), с ней связалась лжеменеджер банка и сообщила, что их потребуется передать инкассатору. В оговоренное время пенсионерка вышла во двор и передала пакет со всей суммой незнакомому мужчине. Вскоре после этого ей стали поступать угрозы с требованием никому не говорить о произошедшем.

В ноябре, когда пришло время съезжать из проданного жилья, стерлитамаковка рассказала о случившемся дочери, которая поняла, что ее мать стала жертвой злоумышленников. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее в ноябре стало известно, что пожилая жительница Воронежа, поверив, что получит льготу на ЖКХ, осталась без квартиры.

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