Российская стюардесса назвала самые безопасные места в самолете

Российская стюардесса назвала пассажирам самые безопасные места в самолете. Об этом она рассказала на своей странице @tanyadanilova в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Автор ролика объяснила, что места у аварийных выходов считаются наиболее безопасными из-за близости к аварийному трапу. «Самое важное — выбирайте места ближе к носу самолета. Так вы будете меньше ощущать турбулентность», — заметила бортпроводница.

Также она рекомендовала отдавать предпочтение местам в проходе — они удобнее для частых походов в уборную или эвакуации при необходимости.

Ранее эта же стюардесса раскрыла судьбу забытых в аэропорту чемоданов — их выставляют на аукцион и продают. Автор ролика объяснила, что очень часто авиагавани пытаются связаться с теми, кто забыл или потерял свой чемодан.