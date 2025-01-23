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20:37, 23 января 2025Путешествия

Российская стюардесса назвала самые безопасные места в самолете

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Unsplash

Российская стюардесса назвала пассажирам самые безопасные места в самолете. Об этом она рассказала на своей странице @tanyadanilova в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Автор ролика объяснила, что места у аварийных выходов считаются наиболее безопасными из-за близости к аварийному трапу. «Самое важное — выбирайте места ближе к носу самолета. Так вы будете меньше ощущать турбулентность», — заметила бортпроводница.

Также она рекомендовала отдавать предпочтение местам в проходе — они удобнее для частых походов в уборную или эвакуации при необходимости.

Ранее эта же стюардесса раскрыла судьбу забытых в аэропорту чемоданов — их выставляют на аукцион и продают. Автор ролика объяснила, что очень часто авиагавани пытаются связаться с теми, кто забыл или потерял свой чемодан.

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