Следователи зафиксировали новые преступления ВФУ в Горловке и Калининском районе

Следователи зафиксировали новые преступления Вооруженных формирований Украины (ВФУ) в Горловке и Калининском районе Донецкой народной республики (ДНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Всего от обстрелов ДНР повреждения получили два жилых дома, пять объектов гражданской инфраструктуры и две машины. В результате артиллерийского обстрела Центрально-городского района Горловки один мирный житель не выжил, и один был ранен. После обстрела Никитовского района Горловки пять человек получили ранения.

В ведомстве также рассказали, что Калининский район дважды подвергся атаке беспилотников-камикадзе, один из которых попал в многоквартирный жилой дом — ранение получил один мирный житель.

Ранее сообщалось, что по факту террористического акта во Льгове Курской области, который обстреляли Вооруженные силы Украины, возбуждено уголовное дело.