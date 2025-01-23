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09:35, 23 января 2025Силовые структуры

Российские следователи зафиксировали новые преступления ВФУ

Следователи зафиксировали новые преступления ВФУ в Горловке и Калининском районе
Варвара Митина (редактор)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Следователи зафиксировали новые преступления Вооруженных формирований Украины (ВФУ) в Горловке и Калининском районе Донецкой народной республики (ДНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Всего от обстрелов ДНР повреждения получили два жилых дома, пять объектов гражданской инфраструктуры и две машины. В результате артиллерийского обстрела Центрально-городского района Горловки один мирный житель не выжил, и один был ранен. После обстрела Никитовского района Горловки пять человек получили ранения.

В ведомстве также рассказали, что Калининский район дважды подвергся атаке беспилотников-камикадзе, один из которых попал в многоквартирный жилой дом — ранение получил один мирный житель.

Ранее сообщалось, что по факту террористического акта во Льгове Курской области, который обстреляли Вооруженные силы Украины, возбуждено уголовное дело.

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