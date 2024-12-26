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00:55, 26 декабря 2024Силовые структуры

СК возбудил уголовное дело после обстрела Льгова со стороны ВСУ

СК возбудил уголовное дело о теракте после обстрела со стороны ВСУ Льгова
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

По факту террористического акта во Льгове Курской области, который обстреляли Вооруженные силы Украины (ВСУ), возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следственный комитет России в Telegram.

Дело возбуждено по пункту «б» части 3 статьи 205 («Террористический акт») УК РФ. Украинских военных обвиняют в совершении террористического акта против мирного населения города Льгова. По данным следствия, военные ВФУ, используя дистанционные средства огневого поражения, нанесли ракетный удар по городу, где находились мирные жители.

О ракетном ударе по курскому Льгову со стороны Украины стало известно утром 25 декабря. По неофициальным данным, жертвами атаки стали три человека. ВСУ попали в крышу сахарного завода, теплоэлектроцентраль, жилой дом и газопровод.

Момент удара по городу сняли на видео. Военное управление СК России сообщило, что удар по Льгову, по предварительным данным, нанесли при помощи реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

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