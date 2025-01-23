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13:05, 23 января 2025Бывший СССР

Российские военные почти полностью заняли Торецк в ДНР

Российские военные заняли практически всю территорию Торецка в ДНР
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска заняли практически всю территорию Торецка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

Как рассказал один из военных Вооруженных сил России, сейчас бои продолжаются на севере города. В частности, бойцы Российской армии зачищают территорию шахты «Торецкая».

«Весь жилой сектор под контролем российских войск. Бои идут на севере», — сказал военнослужащий. Как отметили авторы канала, переход города под полный контроль российских войск является делом ближайшего времени.

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