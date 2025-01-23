Российские военные почти полностью заняли Торецк в ДНР

Российские военные заняли практически всю территорию Торецка в ДНР

Российские войска заняли практически всю территорию Торецка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

Как рассказал один из военных Вооруженных сил России, сейчас бои продолжаются на севере города. В частности, бойцы Российской армии зачищают территорию шахты «Торецкая».

«Весь жилой сектор под контролем российских войск. Бои идут на севере», — сказал военнослужащий. Как отметили авторы канала, переход города под полный контроль российских войск является делом ближайшего времени.