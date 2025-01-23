Российским студенткам повысят декретные в десять раз

Минтруд РФ предложит повысить декретные студенткам на 74,9–235,4 тыс. рублей

Российским студенткам на очной форме обучения повысят декретные на 74,9–235,4 тысячи рублей в зависимости от региона, сообщают «Известия».

Издание со ссылкой на законопроект, который разработал Минтруд по поручению президента, отмечает, что планируется изменить подход к расчету размера пособия студенток по беременности и родам, которое сейчас зависит от стипендии.

Однако ведомство предполагает повысить выплаты до 100 процентов от прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе, где живую россиянки. Назначение декретных перейдет на федеральный уровень, что позволит субъектам предусмотреть выплаты и из собственных бюджетов.

Ранее сообщалось, что пособие по беременностям и родам может превысить миллион рублей в некоторых случаях. Его размер будет зависеть от зарплаты женщины за последние два года работы перед декретом. По данным Социального фонда России, с началом 2025 года в России МРОТ составляет 22 440 рублей в месяц, поэтому размер пособий за 140 дней составит минимум 103 285 рублей, максимум — 794 355 рублей, соответственно минимум за 156 дней равен 115 089 рублям, максимум — 885 139 рублям.