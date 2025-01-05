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20:45, 5 января 2025Россия

Пособие по беременности и родам превысит миллион рублей в некоторых случаях

Соцфонд России: пособие по беременности и родам может превысить миллион рублей
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Anastasiia Chepinska / Unsplash

В 2025 году пособие по беременностям и родам может превысить миллион рублей в некоторых случаях. Его размер будет зависеть от зарплаты женщины за последние два года работы перед декретом, сообщил Telegram-канал Социального фонда России.

В ведомстве уточнили, что с началом 2025 года в России МРОТ составляет 22 440 рублей в месяц, поэтому размер пособий за 140 дней составит минимум 103  285 рублей, максимум — 794  355 рублей, соответственно минимум за 156 дней равен 115  089 рублям, максимум — 885  139 рублям. За 194 дня женщина может получить минимум 143  123 рубля, максимум — 1  100  750 рублей.

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Ранее стало известно, что студенткам в Ульяновской области за беременность решили платить по 200 тысяч рублей. Воспользоваться мерой поддержки смогут студентки вузов и ссузов, проживающие на территории региона не менее одного года до поступления в образовательную организацию и имеющие срок беременности не менее 22 недель.

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