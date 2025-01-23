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11:39, 23 января 2025Россия

Российский боец четыре дня полз по болоту к сослуживцам

Боец ВС РФ 4 дня полз по болоту в зоне СВО, пробиваясь к своим из окружения ВСУ
Екатерина Подвигина
Екатерина Подвигина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российский боец четыре дня полз по болоту к сослуживцам, спасаясь из окружения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО). Подробностями произошедшего с ним солдат, уроженец Перми, поделился в беседе с «Пятым каналом».

«Мне стало очень плохо, я лежал ничем не укрытый, у меня ничего и не было. Сказали взять с собой патроны, гранаты, все, что было», — рассказал военнослужащий. Также он вспомнил, как, лежа на животе, подкладывал под себя руки, чтобы немного их согреть.

Боец также рассказал, что пошел на СВО добровольцем. На первом боевом задании он получил обморожение ног и чудом выжил, но это его не сломило. Теперь, как отмечает мужчина, в его жизни появились новые ценности. «Это не то что там в телефоне посидеть или телевизор посмотреть. Когда я лежал, мне почти всегда хотелось быть где-то в другом месте, например, покататься на лыжах с какой-нибудь девушкой», — поделился он.

После эвакуации оставшийся без сил солдат уснул, сжимая в руках пакет мандаринов и иконку Александра Невского. В настоящее время он проходит лечение в медицинском учреждении.

Ранее российский боец с позывным Чукча рассказал, что ВСУ используют заградотряды в Часовом Яре, чтобы не допустить бегство украинских солдат с позиций.

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