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17:06, 23 января 2025Экономика

Ротару передумала продавать квартиру в Москве

София Ротару не сумела продать квартиру в Москве со скидкой и сняла ее с продажи
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Народная артистка СССР, певица София Ротару передумала избавляться от квартиры в Москве. Артистка не сумела найти покупателя даже после многомиллионной скидки и сняла недвижимость с продажи, пишет KP.RU со ссылкой на приятельницу знаменитости.

Речь идет о трехкомнатной квартире на Зоологической улице в центре Москвы, ее Ротару подарил бывший мэр столицы Юрий Лужков. Сначала недвижимость пытались продать за 70 миллионов рублей, но позже цену снизили до 65 миллионов. По словам собеседницы газеты, потенциальным покупателям и эта стоимость показалась слишком высокой.

«За такие деньги можно спокойно купить новую квартиру в центре. В итоге Соня решила снять квартиру с продажи», — уточнила женщина. Знакомая Ротару добавила, что певица с сыном наняли работницу, которая присматривает за квартирой — приходит раз в два месяца и делает уборку.

Ранее причиной неудавшегося поиска нового владельца для квартиры Ротару назвали давно устаревший ремонт. Работавший с артисткой концертный директор Сергей Лавров отметил, что на переустройство жилища потребуется дополнительно потратить около 30 миллионов рублей.

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