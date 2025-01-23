Школьники могут начать изучать творчество SHAMAN и Газманова с сентября

Депутат Колунов: Изучение песен SHAMAN может начаться в школах с сентября

Депутат Госдумы Сергей Колунов заявил, что изучение песен российских исполнителей SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) и Олега Газманова может начаться в школах уже с сентября этого года. Его цитирует РИА Новости.

Колунов сообщил, что рабочий вариант песенника составят к середине февраля. «К лету все обсуждения будут завершены, а с 1 сентября, уверен, дети начнут изучать в школах патриотические песни современных авторов», — добавил он.

В марте Сергей Колунов предложил добавить в школьный курс музыки песни SHAMAN, Олега Газманова и Николая Расторгуева. Депутат заявил, что изучение современных патриотических композиций в школах прививает любовь к родной стране.